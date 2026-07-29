Україну накриває антициклон: чого чекати від погоди завтра і коли вдарить спека до +37

На погоду в Україні найближчим часом впливатиме антициклон. Вже завтра повітря місцями відчутно прогріється, тоді як пізніше стовпчики термометрів в окремих областях можуть досягати спекотних +37°С.
Докладніше про прогноз на четвер, 30 липня, та синоптичну ситуацію в Україні до 1 серпня включно, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж 30 липня визначатиме антициклон із центром над Правобережжям.
"Тому опадів не чекаємо", - констатували синоптики.
Уточнюється, що на висотах - в його передній частині - до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків.
"Що відчутніше буде вночі. А вдень, у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься", - розповіли українцям.
В цілому вітер завтра очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Проте вдень він посилюватиметься до небезпечних поривів (15-20 м/с) на сході та північному сході країни:
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
В цілому погоду завтра обіцяють з невеликою хмарністю.
Вночі стовпчики термометрів по Україні підніматимуться до +10...+15°С.
Дещо тепліше в нічні години буде на півдні - до +19°С.
Вдень температура повітря очікується така:
По території Києва та Київської області погода впродовж 30 липня також очікується з невеликою хмарністю, без опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень:
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть підніматись:
Згідно з прогнозом від УкрГМЦ на наступні три доби (30 липня - 1 серпня), погода без опадів у більшості областей зберігатиметься й надалі.
Вночі температура очікується близько +11...+19°С.
Вдень температура повітря по Україні підніматиметься до +27...+34°С:
Тим часом на заході країни 1 серпня ймовірна сильна спека - до +35...+37°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, як працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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