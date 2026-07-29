Україну накриває антициклон: чого чекати від погоди завтра і коли вдарить спека до +37

Головне: Опади відступають : 30 липня в Україні пануватиме антициклон, тому дощів синоптики не прогнозують, очікується невелика хмарність.

: 30 липня в Україні пануватиме антициклон, тому дощів синоптики не прогнозують, очікується невелика хмарність. Штормове попередження : завтра вдень на сході та північному сході (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Луганська області) очікуються небезпечні пориви вітру - до 15-20 м/с.

: завтра вдень на сході та північному сході (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Луганська області) очікуються небезпечні пориви вітру - до 15-20 м/с. Температурні показники : вночі по країні буде +10...+15°С (на півдні - до +19°С), вдень четверга повітря прогріється до +23...+28°С, а на Закарпатті - до +30...+33°С.

: вночі по країні буде +10...+15°С (на півдні - до +19°С), вдень четверга повітря прогріється до +23...+28°С, а на Закарпатті - до +30...+33°С. Столичний регіон : у Києві та області опадів також не передбачається, вночі буде +10...+15°С, вдень термометри покажуть +23...+28°С.

: у Києві та області опадів також не передбачається, вночі буде +10...+15°С, вдень термометри покажуть +23...+28°С. Посилення спеки: у найближчі дні відчутно тепліше стане по всій країні - до +27...+34°С, а на заході температура повітря 1 серпня може сягнути +35...+37°С.

Чи прогнозують на завтра дощі

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж 30 липня визначатиме антициклон із центром над Правобережжям.

"Тому опадів не чекаємо", - констатували синоптики.

Уточнюється, що на висотах - в його передній частині - до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків.

"Що відчутніше буде вночі. А вдень, у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься", - розповіли українцям.

Де ймовірний небезпечний вітер

В цілому вітер завтра очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Проте вдень він посилюватиметься до небезпечних поривів (15-20 м/с) на сході та північному сході країни:

у Чернігівській області;

у Сумській області;

у Полтавській області;

у Харківській області;

в Луганській області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 30 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Що буде з температурою повітря

В цілому погоду завтра обіцяють з невеликою хмарністю.

Вночі стовпчики термометрів по Україні підніматимуться до +10...+15°С.

Дещо тепліше в нічні години буде на півдні - до +19°С.

Вдень температура повітря очікується така:

по Україні - близько +23...+28°С;

на Закарпатті - до +30...+33°С.

Особливості погоди в Україні 30 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись у Києві та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 30 липня також очікується з невеликою хмарністю, без опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +13...+15°С;

по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень:

у Києві +25...+27°С;

по області +23...+28°С.

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть підніматись:

і вночі - до +23°С (у понеділок, 3 серпня);

і вдень - до +35°С (у понеділок, 3 серпня).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Де і коли температура може сягнути +37°С

Згідно з прогнозом від УкрГМЦ на наступні три доби (30 липня - 1 серпня), погода без опадів у більшості областей зберігатиметься й надалі.

Вночі температура очікується близько +11...+19°С.

Вдень температура повітря по Україні підніматиметься до +27...+34°С:

і у п'ятницю, 31 лютого;

і в суботу, 1 серпня.

Тим часом на заході країни 1 серпня ймовірна сильна спека - до +35...+37°С.