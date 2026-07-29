Украину накрывает антициклон: чего ждать от погоды завтра и когда ударит жара до +37

На погоду в Украине в ближайшее время будет влиять антициклон. Уже завтра воздух местами ощутимо прогреется, тогда как позже столбики термометров в отдельных областях могут достигать жарких +37°С.
Подробнее о прогнозе на четверг, 30 июля, и синоптической ситуации в Украине до 1 августа включительно, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в течение 30 июля будет определять антициклон с центром над Правобережьем.
"Поэтому осадков не ждем", - констатировали синоптики.
Уточняется, что на высотах - в его передней части - к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений.
"Что ощутимее будет ночью. А днем, в поле высокого давления при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться", - рассказали украинцам.
В целом, ветер завтра ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Однако днем он будет усиливаться до опасных порывов (15-20 м/с) на востоке и северо-востоке страны:
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
В целом погоду завтра обещают с небольшой облачностью.
Ночью столбики термометров по Украине будут подниматься до +10...+15°С.
Несколько теплее в ночные часы будет на юге - до +19°С.
Днем температура воздуха ожидается.
По территории Киева и Киевской области погода 30 июля также ожидается с небольшой облачностью, без осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха днем:
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут подниматься.
Согласно прогнозу от УкрГМЦ на следующие трое суток (30 июля - 1 августа), погода без осадков в большинстве областей будет сохраняться и дальше.
Ночью температура ожидается около +11…+19°С.
Днем температура воздуха по Украине будет подниматься до +27...+34°С.
Тем временем на западе страны 1 августа вероятна сильная жара - до +35...+37°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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