Україну накрив циклон з дощами та похолоданням: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, у суботу, 18 жовтня, циклон із північного заходу принесе дощі та похолодання в більшість регіонів України. Очікується суттєве зниження температури повітря та посилення вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
За словами Діденко, сьогодні опадів не буде лише у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.
Саме сьогодні у західних областях розпочнеться помітне зниження температури. Вдень очікується лише +8…+12 градусів.
На решті території ще збережеться відносно тепла погода - +12…+15 градусів, але, як зазначають синоптики, це потепління триватиме лише один день.
Найближчої ночі температура становитиме +4…+10 градусів, тож заморозків не прогнозується хмари "прикриють" більшість територій.
Лише у Карпатах можливі нижчі показники. У західній частині країни очікується посилення вітру до сильного.
У Києві 18 жовтня буде хмарно та волого, проте ще відносно тепло. Дощ ймовірний у другій половині дня. Вітер південно-західний, помірний, часом рвучкий.
Нагадаємо, раніше синоптик попередила українців про мокрий сніг на вихідних.
Також повідомлялось, що метеорологічна осінь прийшла у більшість регіонів України ще у третій декаді вересня. Тоді середньодобова температура знизилась до близько 15 градусів за Цельсієм і вже не піднімалась вище.
При цьому найближчими днями в Україні, за словами синоптика, очікуються "значні зміни в погоді".
А у Карпатах на горі Піп Іван вдарили морози до -8 градусів, а вершини гір вкрилися снігом.