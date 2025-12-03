Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змін

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 4 грудня - погода в Україні очікується переважно без істотних опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що виходячи із прогностичних карт, "основні метеорологічні бурхливі події" впродовж 4 грудня відбуватимуться над:
"Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах - зі снігом", - поділилась Діденко.
Тим часом Україна перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.
Синоптик пояснила, що з огляду на таку ситуацію в більшості областей України істотних опадів не передбачається.
"Хіба що осінні локальні острівці вологи де-не-де вигулькуватимуть", - додала вона.
Температура повітря також не зазнає особливих змін.
Так, впродовж дня в Україні передбачається +4+8 градусів за Цельсієм. На півдні - традиційно дещо тепліше - від 8 до 12 градусів тепла.
Вітер - переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.
У Києві істотні опади впродовж четверга також малоймовірні.
При цьому максимальна температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів за Цельсієм.
Надалі - впродовж найближчих днів - серйозні опади в Україні (за словами Діденко) також малоймовірні.
"Із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться", - розповіла синоптик.
Вона додала, що опади з'являться орієнтовно впродовж вівторка-середи наступного тижня - 9-10 грудня. Переважено - у вигляді дощу.
"Тому поки що - антициклональний характер погоди, без істотних опадів, невеликі температурні коливання", - підсумувала метеоролог.
