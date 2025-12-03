Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змін

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Експерт розповіла, що виходячи із прогностичних карт, "основні метеорологічні бурхливі події" впродовж 4 грудня відбуватимуться над:

Середземномор'ям;

Атлантикою;

прилеглими регіонами.

Метеорологічна ситуація впродовж 4 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах - зі снігом", - поділилась Діденко.

Тим часом Україна перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.

На Україну завтра впливатиме антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик пояснила, що з огляду на таку ситуацію в більшості областей України істотних опадів не передбачається.

"Хіба що осінні локальні острівці вологи де-не-де вигулькуватимуть", - додала вона.

Температура повітря також не зазнає особливих змін.

Так, впродовж дня в Україні передбачається +4+8 градусів за Цельсієм. На півдні - традиційно дещо тепліше - від 8 до 12 градусів тепла.

Вітер - переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.

У Києві істотні опади впродовж четверга також малоймовірні.

При цьому максимальна температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів за Цельсієм.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Надалі - впродовж найближчих днів - серйозні опади в Україні (за словами Діденко) також малоймовірні.

"Із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться", - розповіла синоптик.

Вона додала, що опади з'являться орієнтовно впродовж вівторка-середи наступного тижня - 9-10 грудня. Переважено - у вигляді дощу.

"Тому поки що - антициклональний характер погоди, без істотних опадів, невеликі температурні коливання", - підсумувала метеоролог.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)