Україну накрив антициклон: де завтра може бути до +32 і коли повітря знову посвіжішає

Погода в Україні 9 вересня буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів місцями можуть нагадати про літо, проте незабаром повітря знову стане свіжішим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що зараз погоду над всією Україною визначає антициклон, або ж область високого атмосферного тиску.
Така ж ситуація, за словами Діденко, буде і впродовж завтрашнього дня - середи, 9 вересня.
"Саме тому скрізь - від заходу до сходу, від півночі до півдня - дощів в усіх областях України не передбачається", - пояснила синоптик.
Отже, погода завтра буде:
Температура повітря завтра, згідно з даними Діденко, "підвищиться ще на кілька градусів".
При цьому найтепліше може бути, за її словами, у західних областях - близько +27...+32°С.
У більшості областей (тобто в середньому по Україні) температура повітря становитиме орієнтовно +24...+27°С.
Тим часом трохи свіжіше буде у східних областях - до +21...+23°С.
Синоптик повідомила, що в Києві завтра погода очікується:
Вдень температура повітря у столиці, згідно з інформацією Діденко, досягне +25...+27°С.
Вона нагадала також, що зараз місто затягнули дими та смоги від пожеж - наслідків чергової ворожої атаки (в ніч на 8 вересня).
"Антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму буде незначним", - попередила метеоролог.
Діденко повідомила, що вже у четвер, 10 вересня, пориви західного та південно-західного вітру в столиці становитимуть 10-14 метрів за секунду.
"Це - сильний вітер, тому ситуація зі смогами покращиться", - уточнила вона.
В цілому впродовж найближчих днів (9-10 вересня), за словами синоптика, в Україні буде переважати "літня погода", адже температура повітря коливатиметься в межах +25...+32°С.
"Надалі повітря стане свіжішим", - розповіла спеціаліст.
Водночас вона зауважила, що "до справжнього холоду - ще далеко".
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