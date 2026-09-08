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Україну накрив антициклон: де завтра може бути до +32 і коли повітря знову посвіжішає

12:48 08.09.2026 Вт
3 хв
Окремим областям обіцяють "майже літо", проте чи надовго затримається тепло?
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра очікується без опадів (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 9 вересня буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів місцями можуть нагадати про літо, проте незабаром повітря знову стане свіжішим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості погоди в Україні 9 вересня

Експерт розповіла, що зараз погоду над всією Україною визначає антициклон, або ж область високого атмосферного тиску.

Така ж ситуація, за словами Діденко, буде і впродовж завтрашнього дня - середи, 9 вересня.

"Саме тому скрізь - від заходу до сходу, від півночі до півдня - дощів в усіх областях України не передбачається", - пояснила синоптик.

Отже, погода завтра буде:

  • сонячна;
  • малохмарна.
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Що буде з температурою в різних областях

Температура повітря завтра, згідно з даними Діденко, "підвищиться ще на кілька градусів".

При цьому найтепліше може бути, за її словами, у західних областях - близько +27...+32°С.

У більшості областей (тобто в середньому по Україні) температура повітря становитиме орієнтовно +24...+27°С.

Тим часом трохи свіжіше буде у східних областях - до +21...+23°С.

Прогноз погоди по Україні на 9 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати мешканцям і гостям Києва

Синоптик повідомила, що в Києві завтра погода очікується:

  • суха;
  • ясна;
  • сонячна;
  • тепла.

Вдень температура повітря у столиці, згідно з інформацією Діденко, досягне +25...+27°С.

Вона нагадала також, що зараз місто затягнули дими та смоги від пожеж - наслідків чергової ворожої атаки (в ніч на 8 вересня).

"Антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму буде незначним", - попередила метеоролог.

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Як зміниться синоптична ситуація пізніше

Діденко повідомила, що вже у четвер, 10 вересня, пориви західного та південно-західного вітру в столиці становитимуть 10-14 метрів за секунду.

"Це - сильний вітер, тому ситуація зі смогами покращиться", - уточнила вона.

В цілому впродовж найближчих днів (9-10 вересня), за словами синоптика, в Україні буде переважати "літня погода", адже температура повітря коливатиметься в межах +25...+32°С.

"Надалі повітря стане свіжішим", - розповіла спеціаліст.

Водночас вона зауважила, що "до справжнього холоду - ще далеко".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як точно вимірюють температуру повітря в Україні й чому домашній термометр може "брехати".

Крім того, в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і створення прогнозів погоди.

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