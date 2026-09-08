Украину накрыл антициклон: где завтра может быть до +32 и когда воздух снова посвежеет

Погода в Украине 9 сентября будет солнечной и теплой. Столбики термометров местами могут напомнить о лете, однако вскоре воздух снова станет свежее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что сейчас погоду над всей Украиной определяет антициклон, или же область высокого атмосферного давления.
Такая же ситуация, по словам Диденко, будет и в течение завтрашнего дня - среды, 9 сентября.
"Именно поэтому везде - от запада до востока, от севера до юга - дождей во всех областях Украины не предполагается", - объяснила синоптик.
Следовательно, погода завтра будет:
Температура воздуха завтра, согласно данным Диденко, "повысится еще на несколько градусов".
При этом теплее всего может быть, по ее словам, в западных областях - около +27...+32°С.
В большинстве областей (то есть в среднем по Украине) температура воздуха будет составлять ориентировочно +24...+27°С.
Между тем немного свежее будет в восточных областях - до +21...+23°С.
Синоптик сообщила, что в Киеве завтра погода ожидается:
Днем температура воздуха в столице, согласно информации Диденко, достигнет +25...+27°С.
Она напомнила также, что сейчас город затянули дымы и смоги от пожаров - последствий очередной вражеской атаки (в ночь на 8 сентября).
"Антициклон отмечается штилем или слабым ветром, поэтому пока что рассеивание дыма будет незначительным", - предупредила метеоролог.
Диденко сообщила, что уже в четверг, 10 сентября, порывы западного и юго-западного ветра в столице составят 10-14 метров в секунду.
"Это - сильный ветер, поэтому ситуация со смогами улучшится", - уточнила она.
В целом в ближайшие дни (9-10 сентября), по словам синоптика, в Украине будет преобладать "летняя погода", ведь температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+32°С.
"В дальнейшем воздух станет более свежим", - рассказала специалист.
В то же время она отметила, что "до настоящего холода - еще далеко".
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