Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)
Наступний тиждень в Україні почнеться з туманів у більшості областей. Однак вже у вівторок прогнозуються дощі по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 10 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Невеликі опади прогнозуються у західних та північних областях, а в південних і більшості центральних регіонів уночі очікуються помірні дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6… +10 градусів;
- у східних областях - від +4…+11 градусів;
- у центральних областях - від +8…+15 градусів;
- у південних областях - від +7…+14 градусів;
- у західних областях - від +6…+12 градусів.
У вівторок, 11 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півдні та у центрі країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6… +10 градусів;
- у східних областях - від +6…+13 градусів;
- у центральних областях - від +7…+13 градусів;
- у південних областях - від +8…+15 градусів;
- у західних областях - від +3…+19 градусів.
У середу, 12 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Можливі тумани.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +10 градусів;
- у східних областях - від +9…+13 градусів;
- у центральних областях - від +6…+11 градусів;
- у південних областях - від +7…+13 градусів;
- у західних областях - від +3…+10 градусів.
У четвер, 13 листопада, в Україні - переважно сонячно, невеликі дощі можливі у південних регіонах. Також прогнозується зниження температури.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +9 градусів;
- у східних областях - від +4…+11 градусів;
- у центральних областях - від +3…+9 градусів;
- у південних областях - від +4…+10 градусів;
- у західних областях - від +2…+10 градусів.
У п'ятницю, 14 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління та прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3… +9градусів;
- у східних областях - від +4…+9 градусів;
- у центральних областях - від +3…+11 градусів;
- у південних областях - від +5…+13 градусів;
- у західних областях - від +1…+15 градусів.
Похолодання в Україні
Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.