Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

Україна, Неділя 09 листопада 2025 18:30
Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти) Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наступний тиждень в Україні почнеться з туманів у більшості областей. Однак вже у вівторок прогнозуються дощі по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 10 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Невеликі опади прогнозуються у західних та північних областях, а в південних і більшості центральних регіонів уночі очікуються помірні дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6… +10 градусів;
  • у східних областях - від +4…+11 градусів;
  • у центральних областях - від +8…+15 градусів;
  • у південних областях - від +7…+14 градусів;
  • у західних областях - від +6…+12 градусів.

Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

У вівторок, 11 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півдні та у центрі країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6… +10 градусів;
  • у східних областях - від +6…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +7…+13 градусів;
  • у південних областях - від +8…+15 градусів;
  • у західних областях - від +3…+19 градусів.

Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

У середу, 12 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Можливі тумани.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +10 градусів;
  • у східних областях - від +9…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +6…+11 градусів;
  • у південних областях - від +7…+13 градусів;
  • у західних областях - від +3…+10 градусів.

Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

У четвер, 13 листопада, в Україні - переважно сонячно, невеликі дощі можливі у південних регіонах. Також прогнозується зниження температури.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +9 градусів;
  • у східних областях - від +4…+11 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+9 градусів;
  • у південних областях - від +4…+10 градусів;
  • у західних областях - від +2…+10 градусів.

Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

У п'ятницю, 14 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління та прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +9градусів;
  • у східних областях - від +4…+9 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+11 градусів;
  • у південних областях - від +5…+13 градусів;
  • у західних областях - від +1…+15 градусів.

Дощі, тумани й потепління: яким буде наступний тиждень в Україні (карти)

Похолодання в Україні

Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

Гідрометцентр Погода в Україні
