Україну накриє різке похолодання: що буде з погодою на вихідних і де чекати снігу

Завтра - в суботу, 13 грудня - погоду в Україні визначатиме антициклон, тож опадів не передбачається. Тим часом у неділю, 14 грудня, в багатьох областях можливий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, впродовж суботи, 13 грудня, погоду в Україні визначатиме антициклон.
"Тому опадів не буде", - пояснила метеоролог.
При цьому вітер буде рвучким (до сильного на Лівобережжі України).
"І головне - вже завтра у більшості областей похолоднішає", - наголосила Діденко.
Вона зауважила, що впродовж дня температура повітря очікується:
У Києві на завтра погода прогнозується без опадів.
"І навіть може бути сонечко", - додала синоптик.
Температура повітря вдень очікується близько нуля градусів.
Впродовж другого вихідного дня - неділі, 14 грудня - мокрий сніг і сніг очікуються:
Можливе також налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.
Тим часом у південній частині України Діденко прогнозує дощ.
А ось у більшості східних областей - погода буде, ймовірно, без істотних опадів.
Температура повітря в неділю очікується:
"І ще до похолодання та снігу приєднається у неділю рвучкий сильний північно-західний вітер", - наголосила синоптик.
У Києві 14 грудня може бути:
При цьому температура повітря очікується від 0 до 2 градусів тепла.
"Зміна погоди на уїк-енд повпливає на метеопатів, бо стрибатиме атмосферний тиск, похолоднішає, стане слизько на дорогах та тротуарах", - підсумувала метеоролог.
Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Крім того, українцям пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.