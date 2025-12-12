UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє різке похолодання: що буде з погодою на вихідних і де чекати снігу

На Україну насувається похолодання зі снігом у деяких областях (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Завтра - в суботу, 13 грудня - погоду в Україні визначатиме антициклон, тож опадів не передбачається. Тим часом у неділю, 14 грудня, в багатьох областях можливий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, впродовж суботи, 13 грудня, погоду в Україні визначатиме антициклон.

"Тому опадів не буде", - пояснила метеоролог.

При цьому вітер буде рвучким (до сильного на Лівобережжі України).

"І головне - вже завтра у більшості областей похолоднішає", - наголосила Діденко.

Вона зауважила, що впродовж дня температура повітря очікується:

  • в середньому по Україні - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла;
  • у західних областях - дещо тепліше - від 2 до 5 градусів за Цельсієм.

У Києві на завтра погода прогнозується без опадів.

"І навіть може бути сонечко", - додала синоптик.

Температура повітря вдень очікується близько нуля градусів.

Чого чекати від погоди в неділю й де може бути сніг

Впродовж другого вихідного дня - неділі, 14 грудня - мокрий сніг і сніг очікуються:

  • на півночі;
  • на заході;
  • у центральній частині України;
  • місцями - у Харківській та Запорізькій областях.

Можливе також налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Ситуація зі снігом 14 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом у південній частині України Діденко прогнозує дощ.

А ось у більшості східних областей - погода буде, ймовірно, без істотних опадів.

Температура повітря в неділю очікується:

  • в цілому по Україні - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • у західних областях - від 3 до 6 градусів вище нуля.

"І ще до похолодання та снігу приєднається у неділю рвучкий сильний північно-західний вітер", - наголосила синоптик.

У Києві 14 грудня може бути:

  • мокрий сніг;
  • налипання мокрого снігу;
  • на дорогах - ожеледиця.

При цьому температура повітря очікується від 0 до 2 градусів тепла.

"Зміна погоди на уїк-енд повпливає на метеопатів, бо стрибатиме атмосферний тиск, похолоднішає, стане слизько на дорогах та тротуарах", - підсумувала метеоролог.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, українцям пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

ГідрометцентрПогода в УкраїніНегода в УкраїніСнігопадПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог