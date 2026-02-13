"Плюс" навіть вночі. Де в Україні сьогодні буде найтепліше

У п’ятницю, 13 лютого, по всій Україні потеплішає - температура підніметься вище нуля. У деяких регіонах прогнозують невеликі дощі, туман та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні протягом доби по всій країні переважатиме хмарна погода. Відносно теплі умови формуватимуться під впливом поля низького атмосферного тиску та вологої повітряної маси.
На півдні, а також вдень у східних та крайніх західних областях очікується невеликий дощ. На решті території істотних опадів не прогнозується.
Водночас у центральних, більшості південних, місцями західних і північних областях вночі та вранці можливий туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у східних областях - 0-5 градусів морозу. Вдень по країні очікується 0–5 градусів тепла.
На Закарпатті та півдні вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла, а в Криму - до 14 градусів тепла.
У столиці та області вночі й вранці місцями туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.
Тим часом метеорологи попередили українців про небезпеку під час відлиги.
