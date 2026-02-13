UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Плюс" навіть вночі. Де в Україні сьогодні буде найтепліше

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п’ятницю, 13 лютого, по всій Україні потеплішає - температура підніметься вище нуля. У деяких регіонах прогнозують невеликі дощі, туман та ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні протягом доби по всій країні переважатиме хмарна погода. Відносно теплі умови формуватимуться під впливом поля низького атмосферного тиску та вологої повітряної маси.

На півдні, а також вдень у східних та крайніх західних областях очікується невеликий дощ. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Водночас у центральних, більшості південних, місцями західних і північних областях вночі та вранці можливий туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у східних областях - 0-5 градусів морозу. Вдень по країні очікується 0–5 градусів тепла.

На Закарпатті та півдні вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла, а в Криму - до 14 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці та області вночі й вранці місцями туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.

Тим часом метеорологи попередили українців про небезпеку під час відлиги.

А ще читайте про невидиму загрозаув містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві