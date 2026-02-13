RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Плюс" даже ночью. Где в Украине сегодня будет теплее всего

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 февраля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 13 февраля, по всей Украине потеплеет - температура поднимется выше нуля. В некоторых регионах прогнозируют небольшие дожди, туман и гололедицу на дорогах.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в течение суток по всей стране будет преобладать облачная погода. Относительно теплые условия будут формироваться под влиянием поля низкого атмосферного давления и влажной воздушной массы.

На юге, а также днем в восточных и крайних западных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

В то же время в центральных, большинстве южных, местами западных и северных областях ночью и утром возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов, местами образуется гололедица.

Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в восточных областях - 0-5 градусов мороза. Днем по стране ожидается 0-5 градусов тепла.

На Закарпатье и юге ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, а в Крыму - до 14 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице и области ночью и утром местами туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

 

Напомним, ранее синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.

Тем временем метеорологи предупредили украинцев об опасности во время оттепели.

А еще читайте о невидимой угрозе в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

