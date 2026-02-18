Україну накриє новий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Де очікується найскладніша погода

Найінтенсивніші опади сьогодні прогнозуються у центральній частині країни - тут можливі сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь, а також сильний північно-східний вітер.

У східних областях також очікується складна погода, проте переважатимуть дощі. На півдні прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом, особливо на Одещині, де можливі сильні опади та штормовий вітер.



Ситуація на заході та півночі

Західні та північні області циклон зачепить слабше, однак там також прогнозуються сніг, ожеледиця та поривчастий вітер. У Києві сніг можливий переважно ввечері, на дорогах утримається ожеледиця.



Температура та коли прийде потепління

Минілої ночі температура повітря становила від -5 до -9 градусів, у північних областях - до -15 градусів. Удень 18 лютого очікується від -2 до -7 градусів, тоді як на півдні та південному сході - близько 0 градусів, у Криму до +10 градусів.

Синоптик прогнозує, що коливання морозної погоди триватимуть ще кілька днів, а більш стійке потепління з відлигою очікується орієнтовно з 22-23 лютого