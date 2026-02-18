Україну накриє новий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

18 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов через південний циклон, який принесе опади, ожеледицю та сильний вітер. Найскладніша ситуація прогнозується у центральних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Читайте також: Одеса готується до стихії без світла та тепла
Найінтенсивніші опади сьогодні прогнозуються у центральній частині країни - тут можливі сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь, а також сильний північно-східний вітер.
У східних областях також очікується складна погода, проте переважатимуть дощі. На півдні прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом, особливо на Одещині, де можливі сильні опади та штормовий вітер.
Західні та північні області циклон зачепить слабше, однак там також прогнозуються сніг, ожеледиця та поривчастий вітер. У Києві сніг можливий переважно ввечері, на дорогах утримається ожеледиця.
Минілої ночі температура повітря становила від -5 до -9 градусів, у північних областях - до -15 градусів. Удень 18 лютого очікується від -2 до -7 градусів, тоді як на півдні та південному сході - близько 0 градусів, у Криму до +10 градусів.
Синоптик прогнозує, що коливання морозної погоди триватимуть ще кілька днів, а більш стійке потепління з відлигою очікується орієнтовно з 22-23 лютого
Раніше ми писали про те, чи справді зимова погода впливає на якість повітря. А також пояснювали, як потрібно діяти, щоб уберегти життя у випадку, якщо людина провалась під лід.
Також варто нагадати, що синоптики прогнозують, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти.