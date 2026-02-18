RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет новый циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 18 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

18 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий из-за южного циклона, который принесет осадки, гололед и сильный ветер. Самая сложная ситуация прогнозируется в центральных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Читайте также: Одесса готовится к стихии без света и тепла

Где ожидается самая сложная погода

Самые интенсивные осадки сегодня прогнозируются в центральной части страны - здесь возможны снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега и гололед, а также сильный северо-восточный ветер.

В восточных областях также ожидается сложная погода, однако будут преобладать дожди. На юге прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом, особенно в Одесской области, где возможны сильные осадки и штормовой ветер.

Ситуация на западе и севере

Западные и северные области циклон заденет слабее, однако там также прогнозируются снег, гололедица и порывистый ветер. В Киеве снег возможен преимущественно вечером, на дорогах сохранится гололедица.

Температура и когда придет потепление

Прошлой ночью температура воздуха составляла от -5 до -9 градусов, в северных областях - до -15 градусов. Днем 18 февраля ожидается от -2 до -7 градусов, тогда как на юге и юго-востоке - около 0 градусов, в Крыму до +10 градусов.

Синоптик прогнозирует, что колебания морозной погоды продлятся еще несколько дней, а более устойчивое потепление с оттепелью ожидается ориентировочно с 22-23 февраля

 

Ранее мы писали о том, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха. А также объясняли, как нужно действовать, чтобы уберечь жизнь в случае, если человек провалился под лед.

Также стоит напомнить, что синоптики прогнозируют, что эта неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты.

