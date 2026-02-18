Украину накроет новый циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Где ожидается самая сложная погода

Самые интенсивные осадки сегодня прогнозируются в центральной части страны - здесь возможны снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега и гололед, а также сильный северо-восточный ветер.

В восточных областях также ожидается сложная погода, однако будут преобладать дожди. На юге прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом, особенно в Одесской области, где возможны сильные осадки и штормовой ветер.



Ситуация на западе и севере

Западные и северные области циклон заденет слабее, однако там также прогнозируются снег, гололедица и порывистый ветер. В Киеве снег возможен преимущественно вечером, на дорогах сохранится гололедица.



Температура и когда придет потепление

Прошлой ночью температура воздуха составляла от -5 до -9 градусов, в северных областях - до -15 градусов. Днем 18 февраля ожидается от -2 до -7 градусов, тогда как на юге и юго-востоке - около 0 градусов, в Крыму до +10 градусов.

Синоптик прогнозирует, что колебания морозной погоды продлятся еще несколько дней, а более устойчивое потепление с оттепелью ожидается ориентировочно с 22-23 февраля