Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє нова хвиля лютих морозів: де цієї ночі чекати -18 (карта)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується суттєве похолодання - вночі температура місцями знизиться до -18 градусів, а на дорогах прогнозується ожеледиця. Місцями також пройде невеликий сніг.

У неділю, 9 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та суттєве зниження температури. Місцями пройде невеликий сніг, а на дорогах прогнозується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де очікуються опади

Невеликий сніг прогнозується у більшості західних, південних та східних областей, тоді як на решті території істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Морози посиляться до −18 градусів

Температура повітря вночі знизиться дл -18 градусів, вдень становитиме від -7 до -12 градусів.

На Прикарпатті, півдні та південному сході країни очікується від -9 до -14 градусів вночі та від -3 до -8 градусів вдень. На Закарпатті температура вночі буде близько 0 градусів, вдень - від +1 до +6 градусів.

Погода у Києві та області

У Києві та області опади не прогнозуються, однак на дорогах очікується ожеледиця. Температура по області становитиме від -13 до -18 градусів вночі та від -7 до -12 градусів вдень. У Києві - від -14 до -16 градусів вночі та від -8 до -10 градусів вдень.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий): погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Морози триватимуть недовго

Водночас, синоптик Наталка Діденко уточнила, що найхолоднішими будуть ночі 9 та 10 лютого - місцями температура може опускатися до -20 градусів і нижче. Після цього очікується поступове потепління, яке почне послаблювати хвилю сильних морозів.

Раніше метеорологи опублікували коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та надали попередній прогноз погоди на останній місяць зими.

Останніми днями мешканці різних регіонів також могли спостерігати незвичне зимове явище - кристалічну паморозь, коли дерева, дроти та будівлі вкриваються тонкими крижаними візерунками.

Що являє собою кристалічна паморозь, за яких погодних умов вона утворюється і чим відрізняється від звичайного інею - читайте у матеріалі РБК-Україна.

