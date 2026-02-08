Украину накроет новая волна лютых морозов: где этой ночью ждать -18 (карта)

В понедельник, 9 февраля, в Украине ожидается существенное похолодание - ночью температура местами снизится до -18 градусов, а на дорогах прогнозируется гололедица. Местами также пройдет небольшой снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло
В понедельник, 9 февраля, в Украине ожидается существенное похолодание - ночью температура местами снизится до -18 градусов, а на дорогах прогнозируется гололедица. Местами также пройдет небольшой снег.
В воскресенье, 9 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и существенное снижение температуры. Местами пройдет небольшой снег, а на дорогах прогнозируется гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Небольшой снег прогнозируется в большинстве западных, южных и восточных областей, тогда как на остальной территории существенных осадков не предвидится. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью снизится дл -18 градусов, днем составит от -7 до -12 градусов.
На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ожидается от -9 до -14 градусов ночью и от -3 до -8 градусов днем. На Закарпатье температура ночью будет около 0 градусов, днем - от +1 до +6 градусов.
В Киеве и области осадки не прогнозируются, однако на дорогах ожидается гололедица. Температура по области составит от -13 до -18 градусов ночью и от -7 до -12 градусов днем. В Киеве - от -14 до -16 градусов ночью и от -8 до -10 градусов днем.
Синоптики объявили I уровень опасности (желтый): погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
В то же время, синоптик Наталья Диденко уточнила, что самыми холодными будут ночи 9 и 10 февраля - местами температура может опускаться до -20 градусов и ниже. После этого ожидается постепенное потепление, которое начнет ослаблять волну сильных морозов.
Ранее метеорологи опубликовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и предоставили предварительный прогноз погоды на последний месяц зимы.
В последние дни жители разных регионов также могли наблюдать необычное зимнее явление - кристаллическую изморозь, когда деревья, провода и здания покрываются тонкими ледяными узорами.
Что представляет собой кристаллическая изморозь, при каких погодных условиях она образуется и чем отличается от обычного инея - читайте в материале РБК-Украина.