Україну накриє мокрий сніг і дощ: де буде найгірша погода сьогодні

У середу, 25 лютого, в Україні збережеться волога погода з дощем та мокрим снігом. Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься поблизу нуля, а на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.
Читайте також: Температурні гойдалки та шторм: якою буде погода в Україні в останній тиждень зими (карти)
За прогнозом Наталки Діденко, і вночі, і вдень температура повітря в більшості областей залишатиметься близькою до нуля.
Найтепліше буде на півдні - від +2 до +4 градусів.
"Переважатиме волога погода - дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг із дощем", - зазначила синоптикиня.
За прогнозом Діденко, із четверга, 26 лютого, в Україні можливе невелике похолодання. Водночас із 2 березня очікується поступове потепління.
За даними Укргідрометцентру, погоду визначатиме область зниженого тиску з центром над Азовським морем.
Очікується:
Температура протягом доби - від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та півдні - до +6 градусів.
У столиці 25 лютого прогнозують мокрий сніг і дощ.
Температура повітря - близько 0 градусів. Також очікується рвучкий північно-західний вітер і слизькі дороги.
Раніше ми писали про те, як люті морози на початку місяця вплинули на озимину й плодові культури (чи є загроза для майбутнього врожаю).