Україну накриє мокрий сніг і дощ: де буде найгірша погода сьогодні

Температура близько нуля по всій країні

За прогнозом Наталки Діденко, і вночі, і вдень температура повітря в більшості областей залишатиметься близькою до нуля.

Найтепліше буде на півдні - від +2 до +4 градусів.

"Переважатиме волога погода - дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг із дощем", - зазначила синоптикиня.

За прогнозом Діденко, із четверга, 26 лютого, в Україні можливе невелике похолодання. Водночас із 2 березня очікується поступове потепління.

Опади, тумани та ожеледиця

За даними Укргідрометцентру, погоду визначатиме область зниженого тиску з центром над Азовським морем.

Очікується:

невеликий мокрий сніг та дощ;

місцями тумани у північних, центральних і південних областях;

ожеледиця на дорогах (крім південних регіонів);

вітер північно-західний 5–10 м/с.

Температура протягом доби - від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та півдні - до +6 градусів.



Якою буде погода в Києві

У столиці 25 лютого прогнозують мокрий сніг і дощ.

Температура повітря - близько 0 градусів. Також очікується рвучкий північно-західний вітер і слизькі дороги.