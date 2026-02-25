RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет мокрый снег и дождь: где будет худшая погода сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 25 февраля, в Украине сохранится влажная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться вблизи нуля, а на дорогах ожидается гололедица.

Температура около нуля по всей стране

По прогнозу Наталки Диденко, и ночью, и днем температура воздуха в большинстве областей будет оставаться близкой к нулю.

Теплее всего будет на юге - от +2 до +4 градусов.

"Будет преобладать влажная погода - дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег с дождем", - отметила синоптик.

По прогнозу Диденко, с четверга, 26 февраля, в Украине возможно небольшое похолодание. В то же время со 2 марта ожидается постепенное потепление.

Осадки, туманы и гололедица

По данным Укргидрометцентра, погоду будет определять область пониженного давления с центром над Азовским морем.

Ожидается:

  • небольшой мокрый снег и дождь;
  • местами туманы в северных, центральных и южных областях;
  • гололедица на дорогах (кроме южных регионов);
  • ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура в течение суток - от -2 до +3 градусов, на Закарпатье и юге - до +6 градусов.

Какой будет погода в Киеве

В столице 25 февраля прогнозируют мокрый снег и дождь.

Температура воздуха - около 0 градусов. Также ожидается порывистый северо-западный ветер и скользкие дороги.

 

Ранее мы писали о том, как лютые морозы в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры (есть ли угроза для будущего урожая).

