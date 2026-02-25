Україну накриє мокрий сніг і дощ: де буде найгірша погода сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)

У середу, 25 лютого, в Україні збережеться волога погода з дощем та мокрим снігом. Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься поблизу нуля, а на дорогах очікується ожеледиця.

Температура близько нуля по всій країні За прогнозом Наталки Діденко, і вночі, і вдень температура повітря в більшості областей залишатиметься близькою до нуля. Найтепліше буде на півдні - від +2 до +4 градусів. "Переважатиме волога погода - дощ, місцями з мокрим снігом, або мокрий сніг із дощем", - зазначила синоптикиня. За прогнозом Діденко, із четверга, 26 лютого, в Україні можливе невелике похолодання. Водночас із 2 березня очікується поступове потепління. Опади, тумани та ожеледиця За даними Укргідрометцентру, погоду визначатиме область зниженого тиску з центром над Азовським морем. Очікується: невеликий мокрий сніг та дощ;

місцями тумани у північних, центральних і південних областях;

ожеледиця на дорогах (крім південних регіонів);

вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура протягом доби - від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та півдні - до +6 градусів.

Якою буде погода в Києві У столиці 25 лютого прогнозують мокрий сніг і дощ. Температура повітря - близько 0 градусів. Також очікується рвучкий північно-західний вітер і слизькі дороги.