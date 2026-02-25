Украину накроет мокрый снег и дождь: где будет худшая погода сегодня
В среду, 25 февраля, в Украине сохранится влажная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться вблизи нуля, а на дорогах ожидается гололедица.
Температура около нуля по всей стране
По прогнозу Наталки Диденко, и ночью, и днем температура воздуха в большинстве областей будет оставаться близкой к нулю.
Теплее всего будет на юге - от +2 до +4 градусов.
"Будет преобладать влажная погода - дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег с дождем", - отметила синоптик.
По прогнозу Диденко, с четверга, 26 февраля, в Украине возможно небольшое похолодание. В то же время со 2 марта ожидается постепенное потепление.
Осадки, туманы и гололедица
По данным Укргидрометцентра, погоду будет определять область пониженного давления с центром над Азовским морем.
Ожидается:
- небольшой мокрый снег и дождь;
- местами туманы в северных, центральных и южных областях;
- гололедица на дорогах (кроме южных регионов);
- ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура в течение суток - от -2 до +3 градусов, на Закарпатье и юге - до +6 градусов.
Какой будет погода в Киеве
В столице 25 февраля прогнозируют мокрый снег и дождь.
Температура воздуха - около 0 градусов. Также ожидается порывистый северо-западный ветер и скользкие дороги.
