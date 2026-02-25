ua en ru
Украину накроет мокрый снег и дождь: где будет худшая погода сегодня

Украина, Среда 25 февраля 2026 07:00
Украину накроет мокрый снег и дождь: где будет худшая погода сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 25 февраля, в Украине сохранится влажная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться вблизи нуля, а на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также: Температурные качели и шторм: какой будет погода в Украине в последнюю неделю зимы (карты)

Температура около нуля по всей стране

По прогнозу Наталки Диденко, и ночью, и днем температура воздуха в большинстве областей будет оставаться близкой к нулю.

Теплее всего будет на юге - от +2 до +4 градусов.

"Будет преобладать влажная погода - дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег с дождем", - отметила синоптик.

По прогнозу Диденко, с четверга, 26 февраля, в Украине возможно небольшое похолодание. В то же время со 2 марта ожидается постепенное потепление.

Осадки, туманы и гололедица

По данным Укргидрометцентра, погоду будет определять область пониженного давления с центром над Азовским морем.

Ожидается:

  • небольшой мокрый снег и дождь;
  • местами туманы в северных, центральных и южных областях;
  • гололедица на дорогах (кроме южных регионов);
  • ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура в течение суток - от -2 до +3 градусов, на Закарпатье и юге - до +6 градусов.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎Берестя BO оБГесвЬ +7°_-1° --_+_ዕ -р_+рн.енсьКа ЕНСЬКА ЛАСТЬЙ 0°_+2° 0°_+2° р Луцьк Украйнський идрометеорологичний центр meteo.gov.ua итомио --...+ሎዕ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ -ሞ_ יו+_י- Льв.в Воронеж 0°_+2° 0° 0 Ки.в Житомир Суми 0_+2° ТФэЛоплЬ 0°_+2° 0°_+2° +1°...+3° Ужгорода Франкивськ +3°_+5° Вінни 0 0_+2° 0° 0 YKPAIHA 0 0 Полтава pkiB ХАРКОВСЬКА ОБЛАСТЬ Черн.ц 00 0°+2° 0 2+-0 Кий ЛУГДУСЬКА 0° Днпр МОЛДОВА МИКОЛАЙВР ОБЛ +3°_+5° Запорижжн Лугансыкй +ች....መ 0°_+2° КОДЕСЬКА ОБЛА Донецийк РУМУНИЯ aib +4°..+6° +6° ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса 0°_ 0_+2 +3°_+5° ОБЛАСТЬ Картографичн. дани AT «BiaikoM» Ростов-н 45%-1 45° АВТОУ PEC 0 0_+2° +3°_+5° +3° Севастополь Краснодар‎»‎‎

Какой будет погода в Киеве

В столице 25 февраля прогнозируют мокрый снег и дождь.

Температура воздуха - около 0 градусов. Также ожидается порывистый северо-западный ветер и скользкие дороги.

Ранее мы писали о том, как лютые морозы в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры (есть ли угроза для будущего урожая).

