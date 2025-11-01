UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє густий туман: поради від поліції водіям та пішоходам

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Відразу в кількох регіонах України у неділю, 2 листопада очікується густий туман. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у ніч на 2 листопада та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікується туман.

Через можливу погану видимість 200-500 м можливі ускладнення руху транспорту.

"Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму! Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях і переконайтеся, що вас добре видно", - повідомили в ДСНС.

Рекомендації водіям:

  • зменшуйте швидкість - вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої ділянки дороги,
  • уникайте різких маневрів,
  • тримайте безпечну дистанцію,
  • обов’язково вмикайте ближнє світло фар, за можливості - протитуманні.

Рекомендації пішоходам:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора,
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у безпеці,
  • носіть одяг або аксесуари зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі вже оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

