Україну накриє густий туман: поради від поліції водіям та пішоходам

Відразу в кількох регіонах України у неділю, 2 листопада очікується густий туман. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, у ніч на 2 листопада та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікується туман.
Через можливу погану видимість 200-500 м можливі ускладнення руху транспорту.
"Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму! Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях і переконайтеся, що вас добре видно", - повідомили в ДСНС.
Рекомендації водіям:
Рекомендації пішоходам:
Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі вже оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.