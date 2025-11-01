Украину накроет густой туман: советы от полиции водителям и пешеходам

Сразу в нескольких регионах Украины в воскресенье, 2 ноября ожидается густой туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в ночь на 2 ноября и утром в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ожидается туман.
Из-за возможной плохой видимости 200-500 м возможны осложнения движения транспорта.
"Водители, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и убедитесь, что вас хорошо видно", - сообщили в ГСЧС.
Рекомендации водителям:
Рекомендации пешеходам:
Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре уже обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.