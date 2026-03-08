UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє антициклон: яку погоду він принесе 9 березня

15:25 08.03.2026 Нд
2 хв
Де очікується до +17 градусів тепла?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Понеділок, 9 березня, порадує українців справжнім теплом та сонячною погодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та Facebook синоптика Наталки Діденко.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Погода в Україні

"9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть! Антициклон, сухо, вдень +10+15 градусів, на північному сході +6+9 градусів", - зазначила Діденко.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу. Вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.

