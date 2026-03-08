Украину накроет антициклон: какую погоду он принесет 9 марта

Погода в Украине

"9-го марта будет тепло, солнечно и птички будут петь! Антициклон, сухо, днем +10+15 градусов, на северо-востоке +6+9 градусов", - отметила Диденко.

В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза. Днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла.