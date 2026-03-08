Украину накроет антициклон: какую погоду он принесет 9 марта

Понедельник, 9 марта, порадует украинцев настоящим теплом и солнечной погодой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и Facebook синоптика Наталки Диденко.
"9-го марта будет тепло, солнечно и птички будут петь! Антициклон, сухо, днем +10+15 градусов, на северо-востоке +6+9 градусов", - отметила Диденко.
В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза. Днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°.
facebook.com/UkrHMC
В Киеве и области завтра прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.
Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.