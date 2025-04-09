Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів
Російські терористи масштабно атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір України після 20:00 зі сходу та півдня.
Згодом у Дніпрі та Харкові пролунала серія вибухів. На місці прильотів виникли пожежі.
Пізніше сили ППО збили усі ворожі повітряні цілі.
Однак о 00:27 військові повідомили про входження нових груп ударних БпЛА через Херсонську область у напрямку Дніпропетровської області. Згодом повідомили про рух дронів у напрямку Кривого Рога.
Також декілька ударних БпЛА зайшли в Україну з північного сходу та направляються до міста Суми.
Станом на 01:22 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні атаки Росії
Армія РФ продовжує атакувати населені пункти України ударними дронами, керованими авіабомбами та балістичними ракетами.
Зокрема, російські загарбники масштабно атакували дронами Харків. У місті були зафіксовані 20 вибухів та виникли пожежі, є постраждалі.
Також загарбники вдарили дронами по Дніпру. У місті спалахнули пожежі та є постраждалі.
Вдень 8 квітня російські загарбники вдарили балістикою по базі відпочинку в Харківській області. Дивом ніхто не постраждав.
За даними Повітряних сил, минулої ночі, росіяни випустили в напрямку України понад 40 БпЛА різних типів.
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