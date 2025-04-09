Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов
Российские террористы масштабно атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины после 20:00 с востока и юга.
Впоследствии в Днепре и Харькове прогремела серия взрывов. На месте прилетов возникли пожары.
Позже силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели.
Однако в 00:27 военные сообщили о вхождении новых групп ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Днепропетровской области. Впоследствии сообщили о движении дронов в направлении Кривого Рога.
Также несколько ударных БпЛА зашли в Украину с северо-востока и направляются в город Сумы.
По состоянию на 00:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки России
Армия РФ продолжает атаковать населенные пункты Украины ударными дронами, управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами.
В частности, российские захватчики масштабно атаковали дронами Харьков. В городе были зафиксированы 20 взрывов и возникли пожары, есть пострадавшие.
Также захватчики ударили дронами по Днепру. В городе вспыхнули пожары и есть пострадавшие.
Днем 8 апреля российские захватчики ударили баллистикой по базе отдыха в Харьковской области. Чудом никто не пострадал.
По данным Воздушных сил, прошлой ночью, россияне выпустили в направлении Украины более 40 БпЛА различных типов.
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