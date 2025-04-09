Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины после 20:00 с востока и юга.

Впоследствии в Днепре и Харькове прогремела серия взрывов. На месте прилетов возникли пожары.

Позже силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели.

Однако в 00:27 военные сообщили о вхождении новых групп ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Днепропетровской области. Впоследствии сообщили о движении дронов в направлении Кривого Рога.

Также несколько ударных БпЛА зашли в Украину с северо-востока и направляются в город Сумы.

По состоянию на 00:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)