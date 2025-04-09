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Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Среда 09 апреля 2025 01:07
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Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов Фото: российский агрессор запустил в направлении Украины ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы масштабно атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины после 20:00 с востока и юга.

Впоследствии в Днепре и Харькове прогремела серия взрывов. На месте прилетов возникли пожары.

Позже силы ПВО сбили все вражеские воздушные цели.

Однако в 00:27 военные сообщили о вхождении новых групп ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Днепропетровской области. Впоследствии сообщили о движении дронов в направлении Кривого Рога.

Также несколько ударных БпЛА зашли в Украину с северо-востока и направляются в город Сумы.

По состоянию на 00:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские дроны &quot;Шахед&quot;: где риск ударовИсточник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки России

Армия РФ продолжает атаковать населенные пункты Украины ударными дронами, управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами.

В частности, российские захватчики масштабно атаковали дронами Харьков. В городе были зафиксированы 20 взрывов и возникли пожары, есть пострадавшие.

Также захватчики ударили дронами по Днепру. В городе вспыхнули пожары и есть пострадавшие.

Днем 8 апреля российские захватчики ударили баллистикой по базе отдыха в Харьковской области. Чудом никто не пострадал.

По данным Воздушных сил, прошлой ночью, россияне выпустили в направлении Украины более 40 БпЛА различных типов.

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