Росіяни вдарили дронами по Дніпру: зафіксовано пожежі, є постраждалі
Пізно ввечері, 8 квітня, російські окупанти атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки сталися пожежі та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Відомо, що у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янському летить декілька груп ударних безпілотників.
Згодом глава ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів у місті сталися пожежі. За попередніми даними, є пошкодження приватних будинків та авто. Пізніше стало відомо про постраждалих.
"Попередньо, через атаку на Дніпро постраждали шестеро людей. Одна жінка у важкому стані. Лікарі надають допомогу", - написав Сергій Лисак о 23:15.
Оновлено о 23:36
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 10. Шестеро були госпіталізовані. Одна жінка у важкому стані, всі інші - у стані середній тяжкості.
"У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", - написав глава ОВА.
Оновлено 23:49
Сергій Лисак повідомив, що станом на зараз відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.
"Половина потерпілих - ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта - у середньому. Лікарі увесь час поряд", - зазначив голова ОВА.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон.
"Дані про руйнування уточнюємо. Міські лікарні приймають постраждалих. Комунальники чекають сигналу рятувальників та поліції, аби також стати до роботи", - написав міський голова.
Атака РФ на Дніпро
Нагадаємо, що ввечері 28 березня місто Дніпро теж опинилося під масованою атакою дронів. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, зафіксовано пожежі. Вночі було відомо про 4 загиблих і 19 постраждалих.
Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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