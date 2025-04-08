Росіяни вдарили дронами по Дніпру: зафіксовано пожежі, є постраждалі

Пізно ввечері, 8 квітня, російські окупанти атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки сталися пожежі та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Відомо, що у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янському летить декілька груп ударних безпілотників.

Згодом глава ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів у місті сталися пожежі. За попередніми даними, є пошкодження приватних будинків та авто. Пізніше стало відомо про постраждалих.

"Попередньо, через атаку на Дніпро постраждали шестеро людей. Одна жінка у важкому стані. Лікарі надають допомогу", - написав Сергій Лисак о 23:15.

Оновлено о 23:36

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 10. Шестеро були госпіталізовані. Одна жінка у важкому стані, всі інші - у стані середній тяжкості.

"У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", - написав глава ОВА.

Оновлено 23:49

Сергій Лисак повідомив, що станом на зараз відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.

"Половина потерпілих - ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта - у середньому. Лікарі увесь час поряд", - зазначив голова ОВА.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон.

"Дані про руйнування уточнюємо. Міські лікарні приймають постраждалих. Комунальники чекають сигналу рятувальників та поліції, аби також стати до роботи", - написав міський голова.