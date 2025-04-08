РФ вдарила балістикою по базі відпочинку під Харковом, є постраждалі
Російські війська здійснили ракетний удар по Харківській області. Було влучання по базі відпочинку .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Вночі 7 квітня близько 23:18 російські війська завдали удару по Харківському району. Під обстріл потрапила територія Височанської громади, зокрема село Високий.
За попередніми даними, противник застосував балістичну ракету типу "Іскандер-М". Снаряд влучив у 4-поверхову будівлю на території недіючої бази відпочинку.
Внаслідок атаки ніхто не загинув і не отримав тілесних ушкоджень, однак троє людей зазнали гострої реакції на стрес.
Масований удар по Харкову
Нагадаємо,що в ніч на 2 квітня російські окупанти масовано атакували Харків дронами. Як повідомляла місцева влада, РФ випустила близько 13 "Шахедів" по місту.
Влучання зафіксовані у кількох локаціях. Під ударом була промислова зона. Внаслідок атаки горіли приватні підприємства та будинки.
Внаслідок нальоту дронів постраждали вісім людей, серед яких троє дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.