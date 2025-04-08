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РФ вдарила балістикою по базі відпочинку під Харковом, є постраждалі

Вівторок 08 квітня 2025 09:32
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РФ вдарила балістикою по базі відпочинку під Харковом, є постраждалі Фото: Ракетний удар по Харківській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська здійснили ракетний удар по Харківській області. Було влучання по базі відпочинку .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Вночі 7 квітня близько 23:18 російські війська завдали удару по Харківському району. Під обстріл потрапила територія Височанської громади, зокрема село Високий.

За попередніми даними, противник застосував балістичну ракету типу "Іскандер-М". Снаряд влучив у 4-поверхову будівлю на території недіючої бази відпочинку.

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Внаслідок атаки ніхто не загинув і не отримав тілесних ушкоджень, однак троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Масований удар по Харкову

Нагадаємо,що в ніч на 2 квітня російські окупанти масовано атакували Харків дронами. Як повідомляла місцева влада, РФ випустила близько 13 "Шахедів" по місту.

Влучання зафіксовані у кількох локаціях. Під ударом була промислова зона. Внаслідок атаки горіли приватні підприємства та будинки.

Внаслідок нальоту дронів постраждали вісім людей, серед яких троє дітей.

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