РФ вдарила балістикою по базі відпочинку під Харковом, є постраждалі

Російські війська здійснили ракетний удар по Харківській області. Було влучання по базі відпочинку .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Вночі 7 квітня близько 23:18 російські війська завдали удару по Харківському району. Під обстріл потрапила територія Височанської громади, зокрема село Високий. За попередніми даними, противник застосував балістичну ракету типу "Іскандер-М". Снаряд влучив у 4-поверхову будівлю на території недіючої бази відпочинку. Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА Внаслідок атаки ніхто не загинув і не отримав тілесних ушкоджень, однак троє людей зазнали гострої реакції на стрес.