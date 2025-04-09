Атака дронів РФ на Харків: в місті понад 20 прильотів
Ввечері, 8 квітня, Харків опинився під масованої атакою дронів. В місті було понад 20 влучань, є пошкодження та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі", - написав Терехов о 23:41.
Зазначимо, що вибухи у місті лунали у проміжку з 21:00 до 23:00. Нещодавно глава ОВА розповів перші деталі по кожному з районів, які були атаковані. Зокрема:
- Шевченківський район. Зафіксовано влучання безпілотника на відкритій місцевості;
- Київській район. Внаслідок обстрілу сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є Влучання БпЛА в землю на приватному подвір'ї. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення;
- Індустріальний район. Три дрони впали на відкритій місцевості;
- Основ'янський район. Внаслідок ударів безпілотниками спалахнули пожежі;
"Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів", - додав він.
Також зазначимо, що в Основ'яновському районі щонайменше двоє постраждалих, про що раніше інформував Терехов.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, нещодавно спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що ворог останнім часом активізував обстріли Харкова. Також за його словами, змінилася тактика і тенденція обстрілів. Тепер вони здійснюються групою безпілотників.
В області ситуація гірша, оскільки росіяни щодня обстрілювали населені пункти. Найбільше під ударами перебувають Куп'янськ і громада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.