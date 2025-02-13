Україну масштабно атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

Впродовж 13 лютого на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найбільша кількість - на Покровському напрямку.

Ввечері у четвер росіяни атакували балістичними ракетами Одесу. В місті було чутно вибух.

Також війська агресора обстріляли бомбами ФАБ-250 Краматорськ. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

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