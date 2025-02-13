Через обстріл Краматорська є загиблий і 5 поранених
Росіяни вдарили по Краматорську 13 лютого. Одна людина загинула, п'ять поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Щонайменше 1 людина загинула і 5 поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську", - розповів він.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві ФАБ-250.
"Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених - 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів", - додав Філашкін.
Наслідки обстрілу Краматорська (t.me/VadymFilashkin)
Обстріл Краматорська
Уранці четверга, 13 лютого, російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Цілили в приватний сектор і промислову зону.
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