Фото: через обстріл Краматорська є загиблий і 5 поранених (t.me/VadymFilashkin)

Росіяни вдарили по Краматорську 13 лютого. Одна людина загинула, п'ять поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 1 людина загинула і 5 поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську", - розповів він. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві ФАБ-250. "Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених - 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів", - додав Філашкін.

Наслідки обстрілу Краматорська (t.me/VadymFilashkin)