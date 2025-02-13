На фронті відбулося понад 100 боїв: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

На фронті станом на вечір 13 лютого відбулося 107 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, сьогодні Росія завдала 1 ракетного та 46 авіаційних ударів (62 КАБи), а також 1141 ураження дронами-камікадзе. Окрім того, здійснила 4684 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська п’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять - тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 35 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 229 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири БПЛА, чотири мотоцикли, 15 автомобілів, три засоби зв’язку та засіб РЕБ, також пошкодили чотири автомобілі, п’ять артилерійських систем і танк противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Досі не вщухають п’ять боїв.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку противника в напрямку Новосілки.

Також Сили оборони України продовжують ведення операції у Курській області, де наші війська успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.