Украину масштабно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые ударные беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 21:00.
По состоянию на 23:12 вражеские дроны двигались:
Также военные сообщили о движении разведывательного беспилотника в Черниговской области, возможна работа ПВО.
По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
В течение 13 февраля на фронте произошли более 100 боевых столкновений. Наибольшее количество - на Покровском направлении.
Вечером в четверг россияне атаковали баллистическими ракетами Одессу. В городе был слышен взрыв.
Также войска агрессора обстреляли бомбами ФАБ-250 Краматорск. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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