Украину масштабно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

В течение 13 февраля на фронте произошли более 100 боевых столкновений. Наибольшее количество - на Покровском направлении.

Вечером в четверг россияне атаковали баллистическими ракетами Одессу. В городе был слышен взрыв.

Также войска агрессора обстреляли бомбами ФАБ-250 Краматорск. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.