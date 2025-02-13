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В Одесі пролунав вибух

Одеса, Четвер 13 лютого 2025 18:20
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В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 13 лютого пролунав вибух. В області оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибух! Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - повідомив Труханов.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Обстріл Одеської області 13 лютого

У ніч проти 13 лютого російські війська завдали масованої атаки дронами по Одеській області.

За повідомленням глави ОВА Олега Кіпера, під ударом російських дронів опинився Ізмаїльський район Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура району та навчальний заклад, який на разі не працює.

Постраждала одна людина. Уламками безпілотника був уражений автомобіль, в якому в той час перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна. Постраждалу госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Загалом цієї ночі силами та засобами українських Військово-Морських Сил було збито 11 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136". Окрім Одеської області, про атаку безпілотників повідомляли у Миколаївській області.

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Одеса Вибух Війна в Україні
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