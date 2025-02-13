Україну масштабно атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів
Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ударні безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 21:00.
Станом на 23:12 ворожі дрони рухалися:
- уздовж межі Чернігівської та Сумської областей, курс західний;
- по всій Сумській області зі сходу на захід, західним курсом;
- на півночі Полтавської області, курс західний;
- на південному заході Полтавської області у напрямку Черкащини;
- з Харківської на Полтавську область;
- на півночі Дніпропетровської області у напрямку Полтавської області;
- в центральній частині Дніпропетровської області, курс західний;
- у Запорізькій області курсом на Дніпропетровську область;
- на сході Миколаївської курсом на Кіровоградську область;
- на півночі Миколаївської області курсом на північний захід;
- західніше Миколаєва курсом на північ;
- на Кропивницький зі сходу;
- з Чорного моря на місто Південне Одеської області.
Також військові повідомили про рух розвідувального безпілотника у Чернігівській області, можлива робота ППО.
Станом на 00:04 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ
Впродовж 13 лютого на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найбільша кількість - на Покровському напрямку.
Ввечері у четвер росіяни атакували балістичними ракетами Одесу. В місті було чутно вибух.
Також війська агресора обстріляли бомбами ФАБ-250 Краматорськ. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.
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