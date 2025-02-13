Україну масштабно атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 00:04 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Також військові повідомили про рух розвідувального безпілотника у Чернігівській області, можлива робота ППО.

Перші ударні безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 21:00.

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

Впродовж 13 лютого на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найбільша кількість - на Покровському напрямку.

Ввечері у четвер росіяни атакували балістичними ракетами Одесу. В місті було чутно вибух.

Також війська агресора обстріляли бомбами ФАБ-250 Краматорськ. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

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