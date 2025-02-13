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Україну масштабно атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Четвер 13 лютого 2025 23:22
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Україну масштабно атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів Фото: росіяни знову атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ударні безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 21:00.

Станом на 23:12 ворожі дрони рухалися:

  • уздовж межі Чернігівської та Сумської областей, курс західний;
  • по всій Сумській області зі сходу на захід, західним курсом;
  • на півночі Полтавської області, курс західний;
  • на південному заході Полтавської області у напрямку Черкащини;
  • з Харківської на Полтавську область;
  • на півночі Дніпропетровської області у напрямку Полтавської області;
  • в центральній частині Дніпропетровської області, курс західний;
  • у Запорізькій області курсом на Дніпропетровську область;
  • на сході Миколаївської курсом на Кіровоградську область;
  • на півночі Миколаївської області курсом на північний захід;
  • західніше Миколаєва курсом на північ;
  • на Кропивницький зі сходу;
  • з Чорного моря на місто Південне Одеської області.

Також військові повідомили про рух розвідувального безпілотника у Чернігівській області, можлива робота ППО.

Станом на 00:04 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україну масштабно атакують російські дрони &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

Впродовж 13 лютого на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найбільша кількість - на Покровському напрямку.

Ввечері у четвер росіяни атакували балістичними ракетами Одесу. В місті було чутно вибух.

Також війська агресора обстріляли бомбами ФАБ-250 Краматорськ. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

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