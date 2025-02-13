Украину масштабно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Также военные сообщили о движении разведывательного беспилотника в Черниговской области, возможна работа ПВО.

По состоянию на 23:12 вражеские дроны двигались:

Первые ударные беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 21:00.

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

В течение 13 февраля на фронте произошли более 100 боевых столкновений. Наибольшее количество - на Покровском направлении.

Вечером в четверг россияне атаковали баллистическими ракетами Одессу. В городе был слышен взрыв.

Также войска агрессора обстреляли бомбами ФАБ-250 Краматорск. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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