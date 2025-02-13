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Украину масштабно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Четверг 13 февраля 2025 23:22
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Украину масштабно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов Фото: россияне снова атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые ударные беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 21:00.

По состоянию на 23:12 вражеские дроны двигались:

  • вдоль границы Черниговской и Сумской областей, курс западный;
  • по всей Сумской области с востока на запад, западным курсом;
  • на севере Полтавской области, курс западный;
  • на юго-западе Полтавской области в направлении Черкасской области;
  • с Харьковской на Полтавскую область;
  • на севере Днепропетровской области в направлении Полтавской области;
  • в центральной части Днепропетровской области, курс западный;
  • в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область;
  • на востоке Николаевской курсом на Кировоградскую область;
  • на севере Николаевской области курсом на северо-запад;
  • западнее Николаева курсом на север;
  • на Кропивницкий с востока;
  • с Черного моря на город Южное Одесской области.

Также военные сообщили о движении разведывательного беспилотника в Черниговской области, возможна работа ПВО.

По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину масштабно атакуют российские дроны &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

В течение 13 февраля на фронте произошли более 100 боевых столкновений. Наибольшее количество - на Покровском направлении.

Вечером в четверг россияне атаковали баллистическими ракетами Одессу. В городе был слышен взрыв.

Также войска агрессора обстреляли бомбами ФАБ-250 Краматорск. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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