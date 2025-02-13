Украину масштабно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов
Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые ударные беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 21:00.
По состоянию на 23:12 вражеские дроны двигались:
- вдоль границы Черниговской и Сумской областей, курс западный;
- по всей Сумской области с востока на запад, западным курсом;
- на севере Полтавской области, курс западный;
- на юго-западе Полтавской области в направлении Черкасской области;
- с Харьковской на Полтавскую область;
- на севере Днепропетровской области в направлении Полтавской области;
- в центральной части Днепропетровской области, курс западный;
- в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область;
- на востоке Николаевской курсом на Кировоградскую область;
- на севере Николаевской области курсом на северо-запад;
- западнее Николаева курсом на север;
- на Кропивницкий с востока;
- с Черного моря на город Южное Одесской области.
Также военные сообщили о движении разведывательного беспилотника в Черниговской области, возможна работа ПВО.
По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ
В течение 13 февраля на фронте произошли более 100 боевых столкновений. Наибольшее количество - на Покровском направлении.
Вечером в четверг россияне атаковали баллистическими ракетами Одессу. В городе был слышен взрыв.
Также войска агрессора обстреляли бомбами ФАБ-250 Краматорск. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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