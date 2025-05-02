Україну масовано атакують російські "Шахеди": де тривога і загроза ударів

Ввечері 2 травня російський агресор запустив по Україні одночасно з різних напрямків дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, є загроза ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші дрони почали залітати у повітряний простір країни близько 19:00 з південного напрямку. Згодом БпЛА з'явилися з боку Сумської області та рухалися вбік Полтавської і Чернігівської областей.
Пізніше "Шахеди" масовано атакували Харків.
О 22:43 військові повідомили про нові групи "Шахедів" з Бєлгородської області (РФ) вбік Харківської області. Також з'явилася нова група дронів з півдня у напрямку Запоріжжя.
Станом на 23:03 російські дрони рухалися:
Станом на 23:21 ворожі БпЛА рухалися:
О 23:39 Повітряні сили повідомили про рух нової групи "Шахедів" з Бєлгородської області на Харків.
Станом на 23:12 карта повітряних тривог України виглядала так:
В рамках зазначеної атаки "Шахедів", росіяни масовано обстріляли Харків.
У різних районах міста зафіксовано щонайменше 17 влучань. Пошкоджені житлові будинки, виникли численні пожежі й палають автомобілі.
За останніми даними, внаслідок ударів по Харкову, постраждали 40 людей.
Кілька днів тому росіяни вже обстрілювали Харків ударними дронами. Тоді внаслідок атаки постраждали 47 людей.
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