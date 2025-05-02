Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где тревога и угроза ударов

Вечером 2 мая российский агрессор запустил по Украине одновременно с разных направлений дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, есть угроза ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые дроны начали залетать в воздушное пространство страны около 19:00 с южного направления. Впоследствии БпЛА появились со стороны Сумской области и двигались в сторону Полтавской и Черниговской областей.
Позже "Шахеды" массированно атаковали Харьков.
В 22:43 военные сообщили о новых группах "Шахедов" из Белгородской области (РФ) в сторону Харьковской области. Также появилась новая группа дронов с юга в направлении Запорожья.
По состоянию на 23:03 российские дроны двигались:
По состоянию на 23:21 вражеские БпЛА двигались:
В 23:39 Воздушные силы сообщили о движении новой группы "Шахедов" из Белгородской области на Харьков.
Также сообщалось о движении ударных дронов на Запорожье.
По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В рамках указанной атаки "Шахедов", россияне массированно обстреляли Харьков.
В разных районах города зафиксировано не менее 17 попаданий. Повреждены жилые дома, возникли многочисленные пожары и горят автомобили.
По последним данным, в результате ударов по Харькову, пострадали 40 человек.
Несколько дней назад россияне уже обстреливали Харьков ударными дронами. Тогда в результате атаки пострадали 47 человек.
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