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Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где тревога и угроза ударов

Фото: российские террористы масштабно атакуют дронами Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 2 мая российский агрессор запустил по Украине одновременно с разных направлений дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, есть угроза ударов.

Первые дроны начали залетать в воздушное пространство страны около 19:00 с южного направления. Впоследствии БпЛА появились со стороны Сумской области и двигались в сторону Полтавской и Черниговской областей.

Позже "Шахеды" массированно атаковали Харьков.

В 22:43 военные сообщили о новых группах "Шахедов" из Белгородской области (РФ) в сторону Харьковской области. Также появилась новая группа дронов с юга в направлении Запорожья.

По состоянию на 23:03 российские дроны двигались:

  • на востоке Харьковской области курсом на запад;
  • на востоке Черниговской области курсом на юг;
  • в районе Черкасс курсом на город;
  • группа на границе Запорожской и Днепропетровской областей, движутся на север.

По состоянию на 23:21 вражеские БпЛА двигались:

  • новая группа с Луганщины на Харьковщину;
  • на востоке Харьковщины курсом на Харьков;
  • на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину;
  • несколько групп БпЛА на севере и востоке Полтавщины курсом на Миргород и Полтаву;
  • на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • на востоке Черниговщины курсом на юг;
  • группа на границе Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей, движутся на север.

В 23:39 Воздушные силы сообщили о движении новой группы "Шахедов" из Белгородской области на Харьков.

Также сообщалось о движении ударных дронов на Запорожье.

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Российские атаки дронами

В рамках указанной атаки "Шахедов", россияне массированно обстреляли Харьков.

В разных районах города зафиксировано не менее 17 попаданий. Повреждены жилые дома, возникли многочисленные пожары и горят автомобили.

По последним данным, в результате ударов по Харькову, пострадали 40 человек.

Несколько дней назад россияне уже обстреливали Харьков ударными дронами. Тогда в результате атаки пострадали 47 человек.

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Война в УкраинеАтака дронов