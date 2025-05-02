Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где тревога и угроза ударов

Первые дроны начали залетать в воздушное пространство страны около 19:00 с южного направления. Впоследствии БпЛА появились со стороны Сумской области и двигались в сторону Полтавской и Черниговской областей.

Позже "Шахеды" массированно атаковали Харьков.

В 22:43 военные сообщили о новых группах "Шахедов" из Белгородской области (РФ) в сторону Харьковской области. Также появилась новая группа дронов с юга в направлении Запорожья.

По состоянию на 23:03 российские дроны двигались:

на востоке Харьковской области курсом на запад;

на востоке Черниговской области курсом на юг;

в районе Черкасс курсом на город;

группа на границе Запорожской и Днепропетровской областей, движутся на север.

По состоянию на 23:21 вражеские БпЛА двигались:

новая группа с Луганщины на Харьковщину;

на востоке Харьковщины курсом на Харьков;

на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину;

несколько групп БпЛА на севере и востоке Полтавщины курсом на Миргород и Полтаву;

на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

на востоке Черниговщины курсом на юг;

группа на границе Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей, движутся на север.

В 23:39 Воздушные силы сообщили о движении новой группы "Шахедов" из Белгородской области на Харьков.

Также сообщалось о движении ударных дронов на Запорожье.

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог Украины выглядела так: