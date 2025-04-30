Масований удар дронами по Харкову: вже 47 постраждалих

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих через атаку дронів РФ (Getty Images)

Кількість постраждалих внаслідок атаки дронів на Харків в ніч на 30 квітня зросла. Поранення отримали 47 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"До 47 зросла кількість постраждалих від нічного терористичного удару російських БПЛА по Харкову", - заявив міський голова. Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. За словами мера, вночі Харків зазнав 16 ударів ворожими дронами. "Прильоти" було зафіксовано в Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському і Салтівському районах міста. Внаслідок масованої атаки пошкоджені 14 приватних та три багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, медичний заклад. У ДСНС уточнили, що у різних частинах міста виникло 10 пожеж.