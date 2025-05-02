Пошкоджено будинок, горять авто: у Харкові зростає кількість постраждалих від удару дронами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Нагадаємо, сьогодні Харків знову перебуває під масованою атакою дронів. Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

А ось Синєгубов повідомив, що у Харкові вже відомо про шість постраждалих.

"Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно російська армія теж провела масований дроновий удар по Харкову. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 47 осіб, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки дронів було пошкоджено 14 приватних і три багатоквартирних будинки, а також цивільне підприємство і дві лікарні.

У ніч на 1 травня російські війська знову обстріляли Харків. Зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, що спричинило пожежу.

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