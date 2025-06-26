Україною шириться повітряна тривога через ворожі дрони: де є небезпека

Надвечір 26 червня військові Російської Федерації знову запустили дрони типу "Шахед" по території України. Повітряну тривогу вже оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту тривог.

Повітряну тривогу станом на 21:40 оголошено в Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

Тим часом Запорізьку область також попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються зі східних областей. Станом на 21:30 група російських ударних дронів спостерігається у Сумській та запорізькій областях.

Обстріли України з боку Росії

Зазначимо, що цього року радикально змінила тактику атак дронами по Україні.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, з початку повномасштабної війни росіяни випустили по Україні 28 743 дрони типу "Шахед". З них 2 736 дронів-камікадзе лише за червень.

Крім того, в ГУР Міноборони в коментарі РБК-Україна повідомили, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів та їх імітаторів. Але, за даними розвідки, за ніч росіяни здатні запускати до 500 безпілотників.

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