В Україну ідуть дощі із хмарною погодою: синоптик назвала точну дату

Перші холоди в Україні

Як стало відомо раніше, з 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.

Як повідомила у коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, вже цього тижня в Україні відбуватимуться процеси, спрямовані на поступову зміну характеру погоди.

