Общество Образование Деньги Изменения

В Украину идут дожди с облачной погодой: синоптик назвала точную дату

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 25 сентября (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Завтра, 26 сентября, в Украине будет сухая и солнечная погода, но благодаря атмосферному фронту, погода 28-го сентября изменится на дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам Диденко, температура воздуха 26-го сентября в Украине ожидается умеренной, днем +13+16, на юге +15+18 градусов.

Ближайшей ночью - холодно, +2+9 градусов, на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре заморозки на почве.

Антициклон в воскресенье, 28-го сентября, уступит место пакостному атмосферному фронту с северо-востока и который "подмочит" репутацию северной части Украины дождями с облачной погодой.

Эти дожди охватят собственно северные области плюс Волынь, Ровенскую и Харьковскую области. На остальной территории 28-го сентября будет преобладать сухая погода.

 

Погода в Киеве

В Киеве 26-го сентября будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки на почве, завтра, 26 сентября, днем в столице +13+15 градусов.

"В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты - коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь. Но ненадолго", - сообщила синоптик.

 

 

Первые холода в Украине

Как стало известно ранее, с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, уже на этой неделе в Украине будут происходить процессы, направленные на постепенное изменение характера погоды.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

