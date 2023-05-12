UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану

Фото: в Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили спробу переміщення вантажу білоруського походження. Водій ваговоза демонстрував підроблені документи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"Згідно з документами водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані, однак детальна перевірка встановила, що вантаж походить з білорусі", - пише пресслужба.

За вищезгаданим фактом було складено протокол. Мінеральні добрива, вага яких складає більше 23 тонн, було вилучено.

Фото: в Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники нещодавно затримали ухилянтів, які на човні намагались втекти до сусідньої держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьМіністерство внутрішніх справ України