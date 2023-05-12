Прикордонники викрили спробу переміщення вантажу білоруського походження. Водій ваговоза демонстрував підроблені документи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
"Згідно з документами водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані, однак детальна перевірка встановила, що вантаж походить з білорусі", - пише пресслужба.
За вищезгаданим фактом було складено протокол. Мінеральні добрива, вага яких складає більше 23 тонн, було вилучено.
Фото: в Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники нещодавно затримали ухилянтів, які на човні намагались втекти до сусідньої держави.
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