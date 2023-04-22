Під час патрулювання річкової ділянки кордону з Угорщиною, прикордонники викрили двох ухилянтів, які на човні намагались втекти до сусідньої держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання річкової ділянки кордону, правоохоронці помітили чоловіків на гумових човнах. Ті гребли веслами в бік сусідньої держави. Прикордонний наряд наздогнав порушників та повернув їх на український берег", - пише пресслужба.

Зазначається, що ухилянти, за спробу незаконного перетинання кордону, були притягнуті до адміністративної відповідальності.



Фото: прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини (t.me/DPSUkr)