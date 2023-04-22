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Прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини

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Субота 22 квітня 2023 11:18
Прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини Фото: прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Під час патрулювання річкової ділянки кордону з Угорщиною, прикордонники викрили двох ухилянтів, які на човні намагались втекти до сусідньої держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання річкової ділянки кордону, правоохоронці помітили чоловіків на гумових човнах. Ті гребли веслами в бік сусідньої держави. Прикордонний наряд наздогнав порушників та повернув їх на український берег", - пише пресслужба.

Зазначається, що ухилянти, за спробу незаконного перетинання кордону, були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Фото: прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила нові схеми незаконного вивезення військовозобов'язаних за кордон. Цього ж разу чоловікам пропонували перепливати дном річки.

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