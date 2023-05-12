Пограничники разоблачили попытку перемещения груза белорусского происхождения. Водитель грузовика демонстрировал поддельные документы.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
"Согласно документам водитель тяжеловоза перемещал минеральные удобрения, изготовленные в Казахстане, однако детальная проверка установила, что груз происходит из Беларуси", - пишет пресс-служба.
По вышеупомянутому факту был составлен протокол. Минеральные удобрения, вес которых составляет более 23 тонн, были изъяты.
Фото: в Украину хотели ввезти белорусские удобрения, выдаваемые за продукцию Казахстана (dpsu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно задержали уклонистов, которые на лодке пытались бежать в соседнее государство.
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