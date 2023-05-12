Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"Згідно з документами водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані, однак детальна перевірка встановила, що вантаж походить з білорусі", - пише пресслужба.

За вищезгаданим фактом було складено протокол. Мінеральні добрива, вага яких складає більше 23 тонн, було вилучено.

Фото: в Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану (dpsu.gov.ua)