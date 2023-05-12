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В Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану

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П'ятниця 12 травня 2023 17:48
В Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану Фото: в Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили спробу переміщення вантажу білоруського походження. Водій ваговоза демонстрував підроблені документи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"Згідно з документами водій ваговоза переміщував мінеральні добрива, які виготовлені в Казахстані, однак детальна перевірка встановила, що вантаж походить з білорусі", - пише пресслужба.

За вищезгаданим фактом було складено протокол. Мінеральні добрива, вага яких складає більше 23 тонн, було вилучено.

Фото: в Україну хотіли ввезти білоруські добрива, які видавали за продукцію Казахстану (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники нещодавно затримали ухилянтів, які на човні намагались втекти до сусідньої держави.

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Білорусь Міністерство внутрішніх справ України
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