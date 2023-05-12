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В Украину хотели ввезти белорусские удобрения, выдаваемые за продукцию Казахстана

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Пятница 12 мая 2023 17:48
В Украину хотели ввезти белорусские удобрения, выдаваемые за продукцию Казахстана Фото: в Украину хотели ввезти белорусские удобрения, выдаваемые за продукцию Казахстана (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники разоблачили попытку перемещения груза белорусского происхождения. Водитель грузовика демонстрировал поддельные документы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"Согласно документам водитель тяжеловоза перемещал минеральные удобрения, изготовленные в Казахстане, однако детальная проверка установила, что груз происходит из Беларуси", - пишет пресс-служба.

По вышеупомянутому факту был составлен протокол. Минеральные удобрения, вес которых составляет более 23 тонн, были изъяты.

Фото: в Украину хотели ввезти белорусские удобрения, выдаваемые за продукцию Казахстана (dpsu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно задержали уклонистов, которые на лодке пытались бежать в соседнее государство.

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