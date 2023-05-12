Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Фото: в Украину хотели ввезти белорусские удобрения, выдаваемые за продукцию Казахстана (dpsu.gov.ua)

По вышеупомянутому факту был составлен протокол. Минеральные удобрения, вес которых составляет более 23 тонн, были изъяты.

"Согласно документам водитель тяжеловоза перемещал минеральные удобрения, изготовленные в Казахстане, однако детальная проверка установила, что груз происходит из Беларуси", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно задержали уклонистов, которые на лодке пытались бежать в соседнее государство.

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