Україну в День Незалежності підмочать дощі: де чекати опадів сьогодні

Погода в Україні в День Незалежності, 24 серпня, буде дощовитою. В деяких областях можливі грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій Україні буде хмарно і мокро. Вдень, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі грози.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень +21 +26 градусів. У західних та північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +15 +20 градусів.
У Києві сьогодні теж хмарно, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря у столиці буде від +18 до +20 градусів вдень.
