Україну в День Незалежності підмочать дощі: де чекати опадів сьогодні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в День Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні в День Незалежності, 24 серпня, буде дощовитою. В деяких областях можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій Україні буде хмарно і мокро. Вдень, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень +21 +26 градусів. У західних та північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +15 +20 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні теж хмарно, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці буде від +18 до +20 градусів вдень.

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру у коментарі РБК-Україна розповів, яку погоду принесе кінець літа.

Також кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як війна в Україні впливає на клімат.

