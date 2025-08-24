RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в День Независимости, 24 августа, будет дождливой. В некоторых областях возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня по всей Украине будет облачно и мокро. Днем, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +21 +26 градусов. В западных и северных областях столбики термометров днем покажут +15 +20 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже облачно, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице будет от +18 до +20 градусов днем.

 

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра в комментарии РБК-Украина рассказал, какую погоду принесет конец лета.

Также климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как война в Украине влияет на климат.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве