Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня по всей Украине будет облачно и мокро. Днем, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +21 +26 градусов. В западных и северных областях столбики термометров днем покажут +15 +20 градусов.



Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже облачно, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице будет от +18 до +20 градусов днем.

