ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Треба готуватися, що ситуація може змінюватися дуже динамічно: прогноз "Укренерго" на зиму

Понеділок 27 жовтня 2025 14:49
UA EN RU
Треба готуватися, що ситуація може змінюватися дуже динамічно: прогноз "Укренерго" на зиму Фото: "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.

Як передає РБК-Україна, про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко ефірі телемарафону.

За словами Зайченка, ще в період весни-літа у компанії спрогнозували, що готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Але постійні ракетні і дронові атаки на об'єкти генерації та мережі призвели до того, що прогнози мають враховувати і це.

"У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно", - наголосив глава "Укренерго".

Він також додав, що енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Втім, як зазначив Зайченко, ситуація може змінюватися кожного дня.

"Звичайно, базовий прогноз - те, що ми забезпечимо всіх споживачів електроенергією", - підсумував глава "Укренерго".

Відключення світла

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.

Також повідомлялось, що сьогодні зранку частина Сум залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вели графіки аварійних відключень світла.

Де українці можуть дізнатися свій графік при погодинних відключеннях світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію