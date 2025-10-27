Треба готуватися, що ситуація може змінюватися дуже динамічно: прогноз "Укренерго" на зиму
НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.
Як передає РБК-Україна, про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко ефірі телемарафону.
За словами Зайченка, ще в період весни-літа у компанії спрогнозували, що готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Але постійні ракетні і дронові атаки на об'єкти генерації та мережі призвели до того, що прогнози мають враховувати і це.
"У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно", - наголосив глава "Укренерго".
Він також додав, що енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Втім, як зазначив Зайченко, ситуація може змінюватися кожного дня.
"Звичайно, базовий прогноз - те, що ми забезпечимо всіх споживачів електроенергією", - підсумував глава "Укренерго".
Відключення світла
Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.
Також повідомлялось, що сьогодні зранку частина Сум залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вели графіки аварійних відключень світла.
Де українці можуть дізнатися свій графік при погодинних відключеннях світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.