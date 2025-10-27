Треба готуватися, що ситуація може змінюватися дуже динамічно: прогноз "Укренерго" на зиму

НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.

За словами Зайченка, ще в період весни-літа у компанії спрогнозували, що готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Але постійні ракетні і дронові атаки на об'єкти генерації та мережі призвели до того, що прогнози мають враховувати і це.

"У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно", - наголосив глава "Укренерго".

Він також додав, що енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Втім, як зазначив Зайченко, ситуація може змінюватися кожного дня.

"Звичайно, базовий прогноз - те, що ми забезпечимо всіх споживачів електроенергією", - підсумував глава "Укренерго".