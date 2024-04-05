Україну атакують "Шахеди": у деяких областях оголошено тривогу

Російські війська вночі 5 квітня атакують Україну безпілотниками на кшталт "Шахеди". У деяких областях оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.
За словами захисників, безпілотники рухаються у напрямку Дніпропетровської області.
"Рух безпілотників типу Shahed із Херсонської у напрямку Дніпропетровської області", - написали у Повітряних силах.
Оновлено 00:23:
Повітряні Сили повідомляють про безпілотник у напрямку Нікополя Дніпропетровської області.
"Нікополь - ударний дрон у напрямку міста", - повідомили захисники.
Оновлено 00:30:
Захисники повідомляють про дрони у Дніпропетровській області.
"Група ударних безпілотників у Дніпропетровській області у північно-східному напрямку", - повідомили Повітряні Сили.
Оновлено 00:37:
ВСУ повідомляють, що безпілотники рухаються курсом на Запоріжжя.
"Рух безпілотників курсом на Запоріжжя!" - написали захисники.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Вночі 4 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками. Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО.
Ворог "Шахедами" атакував Харків. Влучення зафіксовані у трьох районах міста. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
Також ми повідомляли, скільки дронів знищила ППО.
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