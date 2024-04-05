Україну атакують "Шахеди": у деяких областях оголошено тривогу

Атака російських "Шахедів" по Україні

Вночі 4 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками. Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО.

Ворог "Шахедами" атакував Харків. Влучення зафіксовані у трьох районах міста. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, скільки дронів знищила ППО.

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